Деньги будут направлены на обеспечение работы сотрудников МВД. В частности:

  • обеспечение необходимой безопасности границ;
  • поддержание гражданских правоохранительных функций;
  • защиту критически важной государственной инфраструктуры.

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Деньги предназначены для повышения способности МВД Украины перед лицом умышленного, неспровоцированного и неоправданного нападения президента Путина,
– говорится в сообщении.

Госсекретарь отмечает, что увеличение финансирования обеспечит стабильную поставку необходимых для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции Украины средств:

  • индивидуальной защиты;
  • полевого снаряжения;
  • тактического оборудования;
  • медицинских средств;
  • бронетехники;
  • средств связи.

Напомним, 26 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой Пентагона и госсекретарем США. По результатам встречи Кулеба заявил, что уже в скором времени наша армия получит военную помощь от американских партнеров.

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