Деньги будут направлены на обеспечение работы сотрудников МВД. В частности:

обеспечение необходимой безопасности границ;

поддержание гражданских правоохранительных функций;

защиту критически важной государственной инфраструктуры.

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Деньги предназначены для повышения способности МВД Украины перед лицом умышленного, неспровоцированного и неоправданного нападения президента Путина,

– говорится в сообщении.

Госсекретарь отмечает, что увеличение финансирования обеспечит стабильную поставку необходимых для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции Украины средств:

индивидуальной защиты;

полевого снаряжения;

тактического оборудования;

медицинских средств;

бронетехники;

средств связи.

Напомним, 26 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой Пентагона и госсекретарем США. По результатам встречи Кулеба заявил, что уже в скором времени наша армия получит военную помощь от американских партнеров.