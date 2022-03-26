Деньги будут направлены на обеспечение работы сотрудников МВД. В частности:
- обеспечение необходимой безопасности границ;
- поддержание гражданских правоохранительных функций;
- защиту критически важной государственной инфраструктуры.
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Деньги предназначены для повышения способности МВД Украины перед лицом умышленного, неспровоцированного и неоправданного нападения президента Путина,
– говорится в сообщении.
Госсекретарь отмечает, что увеличение финансирования обеспечит стабильную поставку необходимых для Государственной пограничной службы Украины и Национальной полиции Украины средств:
- индивидуальной защиты;
- полевого снаряжения;
- тактического оборудования;
- медицинских средств;
- бронетехники;
- средств связи.
Напомним, 26 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с главой Пентагона и госсекретарем США. По результатам встречи Кулеба заявил, что уже в скором времени наша армия получит военную помощь от американских партнеров.
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