Гроші спрямують на забезпечення роботи працівників МВС. Зокрема:

забезпечення необхідної безпеки кордонів;

підтримку цивільних правоохоронних функцій;

захист критично важливої державної інфраструктури.

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Гроші призначені для підвищення спроможності МВС України перед лицем навмисного, неспровокованого та невиправданого нападу президента Путіна,

– йдеться в повідомленні.

Держсекретар наголошує, що збільшення фінансування забезпечить стабільне постачання необхідних для Державної прикордонної служби України та Національної поліції України засобів:

індивідуального захисту;

польового спорядження;

тактичного обладнання;

медичних засобів;

бронетехніки;

засобів зв’язку.

Нагадаємо, що 26 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із главою Пентагону та держсекретарем США. За результатами зустрічі Кулеба заявив, що уже незабаром наша армія отримає військову допомогу від американських партнерів.

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