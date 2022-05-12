США выгоднее отсрочить долги Украины, – экономист

В Конгрессе США поддержали законопроект, на 7 лет освобождающий Украину от выплат по внешним долгам. Что это значит и как повлияет на украинскую экономику – читайте ниже объяснение эксперта.

Все детали и нюансы этого законопроекта рассказал 24 каналу экономист Олег Пендзин.

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США выгоднее отсрочить долги Украины

По его словам, каждый месяц в украинском бюджете дефицит от 5 до 7 миллиардов долларов. То есть, наши расходы больше наших доходов на несколько миллиардов.

Эксперт объяснил, что единственный вариант получить эти деньги – это ссуды. Они имеют два типа – коммерческие (военные облигации, евробонды и т.д.) и займы как суверена (это то, что нам дает МВФ, ЕС, США и другие страны). То есть, нам дают деньги под небольшой процент для конкретных целей, которые касаются обороны Украины.

Американцы все равно дают деньги, потому что иначе Украина просто не выстояла бы. С точки зрения более активного использования ресурсов, им сегодня выгоднее отсрочить наши долги, чем искать у себя и давать нам дополнительные средства.

– подчеркивает Пендзин.

Он добавил, что это одна из форм помощи. И, по его мнению, это положительный момент, потому что Украина сама не может предлагать реструктуризировать долги, потому что это приведет к дефолту, и все будут требовать, чтобы мы вернули долги.

"И отлично, что США сами стали инициатором этого. Более того, они призвали другие страны присоединиться к этому. Это большой плюс, потому что у нас много долгов", – заверил экономист.

Реально ли Украине получить "замороженные" российские средства

Олег Пендзин подчеркнул, что в любом случае должен быть правовой документ, потому что мы не воры.

Международное право говорит, что любая заморозка не меняет право собственности. То есть, все что на сегодняшний день заморожено в мировых банках, и дальше остается собственностью России. Это их деньги, просто Россия имеет ограниченное право доступа,

– сообщил экономист.

По его словам, для того чтобы их деньги стали нашими, должен быть правовой механизм через решение Европейского суда или трибунала. И это займет много лет.

"Более легкий способ – это принятие соответствующего законодательства, которое сейчас делают американцы. Они уже подали законопроект, который рассматривается в Сенате, по поводу перенаправления арестованных средств России на восстановление украинской экономики. Это еще не приняли, и процесс будет трудным", – считает Пендзин.

В то же время, как отметил эксперт, это инициатива США, а у них на счетах в банках сосредоточена небольшая часть средств россиян. В Европе же все идет по судебному пути, это дольше.

К слову, больше денег Украина привлекает благодаря облигациям, а также от кредитных организаций и наших международных партнеров. С 24 февраля по 10 мая удалось привлечь в бюджет около 338 миллиардов гривен. Кто наполняет бюджет Украины во время войны – читайте здесь.

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