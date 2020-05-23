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США выходят из Договора об открытом небе: реакция Украины

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США выходит из Договора об открытом небе: реакция Украины
МИД Украины прокомментировал намерение США выйти из Договора об открытом небе / mind.ua

Соединенные Штаты 21 мая заявили о выходе страны из Договора про открытое небо из-за России. В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что от нарушений РФ страдает и украинская сторона. А также призвали страны-участницы найти выход из ситуации.

Нарушение договора Россией

Украина заинтересована в сохранении и дальнейшей имплементации договора, сообщили в пресс-службе МИД.

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Однако при условии его добросовестного выполнения всеми государствами-участниками, без исключений.

Начиная с 2015 года, роль и эффективность ДВН постепенно снижается из-за невозможности осуществлять международный воздушный мониторинг из-за военной активности РФ в критических для безопасности Украины районах,
– говорится в сообщении.

Речь идет о временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Призыв Украины

В то же время Украина обращается ко всем государствам-участникам с просьбой приложить максимум усилий, чтобы найти выход из ситуации.

Что известно о выходе США из договора

  • Президент США Дональд Трамп 21 мая заявил о выходе страны из Договора об открытом небе из-за нарушений России. Выход состоится через шесть месяцев.
  • В США рассматривают возможность отмены решения, если Россия вернется к полному соблюдению договора.
  • Представители стран-членов НАТО призвали Россию полностью соблюдать обязательства по Договору по открытому небу.
  • В МИД РФ назвали намерение Соединенных Штатов "досадным с точки зрения европейской безопасности шагом". И добавили, что такое решение Вашингтона не вызвало удивления у Москвы.

Что такое Договор об открытом небе?
Международное соглашение, которое 24 марта 1992 года в Хельсинки (Финляндия) подписали представители 23 государств-членов ОБСЕ. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого – обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.

Теги: Новости России авиация Новости США МИД Украины Новости Украины Новости политики
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