США выходят из Договора об открытом небе: реакция Украины

Соединенные Штаты 21 мая заявили о выходе страны из Договора про открытое небо из-за России. В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что от нарушений РФ страдает и украинская сторона. А также призвали страны-участницы найти выход из ситуации.

Нарушение договора Россией

Украина заинтересована в сохранении и дальнейшей имплементации договора, сообщили в пресс-службе МИД.

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Однако при условии его добросовестного выполнения всеми государствами-участниками, без исключений.

Начиная с 2015 года, роль и эффективность ДВН постепенно снижается из-за невозможности осуществлять международный воздушный мониторинг из-за военной активности РФ в критических для безопасности Украины районах,

– говорится в сообщении.

Речь идет о временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Призыв Украины

В то же время Украина обращается ко всем государствам-участникам с просьбой приложить максимум усилий, чтобы найти выход из ситуации.

Что известно о выходе США из договора

Президент США Дональд Трамп 21 мая заявил о выходе страны из Договора об открытом небе из-за нарушений России. Выход состоится через шесть месяцев .

об открытом небе из-за нарушений России. Выход . В США рассматривают возможность отмены решения , если Россия вернется к полному соблюдению договора.

, если Россия вернется к полному соблюдению договора. Представители стран-членов НАТО призвали Россию полностью соблюдать обязательства по Договору по открытому небу.

по Договору по открытому небу. В МИД РФ назвали намерение Соединенных Штатов "досадным с точки зрения европейской безопасности шагом". И добавили, что такое решение Вашингтона не вызвало удивления у Москвы.

Что такое Договор об открытом небе?

Международное соглашение, которое 24 марта 1992 года в Хельсинки (Финляндия) подписали представители 23 государств-членов ОБСЕ. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого – обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.