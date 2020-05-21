Трамп подтвердил выход США из Договора об открытом небе из-за РФ

Соединенные Штаты сообщили международным партнерам, что из-за России выходят из Договора про открытое небо. Впоследствии информацию о выходе из соглашения подтвердил Дональд Трамп. В РФ заявили, что у них есть план "Б".

Дональд Трамп подтвердил выход Соединенных Штатов из Договора об открытом небе, пишет AP.

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Американский президент отметил, что у него хорошие отношения с Россией, однако она не придерживается договора.

Пока они не будут соблюдать, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения,

– заявил Трамп.

Он также добавил, что США могут заключить с РФ новое соглашение по контролю над вооружениями.

Ожидается, что выход из договора обострит отношения между Соединенными Штатами и Россией, а также разочарует европейских союзников и некоторых членов Конгресса.

Что этому предшествовало

Ранее источники в Белом доме сообщали, что президент Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу. Однако окончательного решения тогда не было .

выйти из Договора по открытому небу. Однако . По этому вопросу глава комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгель обратился с протестом к советнику президента по нацбезопасности. Он отметил, что выход США из договора будет полезным лишь для РФ.

к советнику президента по нацбезопасности. Он отметил, что выход США из договора будет полезным лишь для РФ. Впоследствии стало известно, что Белый дом уведомил партнеров о намерении выйти из Договора об открытом небе из-за того, что РФ нарушает пакт.

Как на это отреагировали в России

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением МИД РФ Владимир Ермаков прокомментировал возможный выход США из договора, пишет "РБК".

По словам Ермакова, США "давно не позиционируют себя как надежного партнера", исходя из этого, у России есть план "Б". При этом представитель российского МИД призвал дождаться официального подтверждения выхода США из договора.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что выход Вашингтона из договора нанесет удар по системе военной безопасности и нанесет ущерб интересам союзников США.

Что такое Договор об открытом небе?Международное соглашение, которое 24 марта 1992 года в Хельсинки (Финляндия) подписали представители 23 государств-членов ОБСЕ. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого – обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.