Трамп підтвердив вихід США з Договору про відкрите небо через РФ

Сполучені Штати повідомили міжнародним партнерам, що через Росію виходять з Договору про відкрите небо. Згодом інформацію про вихід з угоди підтвердив Дональд Трамп. У РФ заявили, що мають план "Б".

Дональд Трамп підтвердив вихід Сполучених Штатів з Договору про відкрите небо, пише AP.

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Американський президент зазначив, що у нього хороші відносини з Росією, однак вона не дотримується договору.

Поки вони не будуть дотримуватися, ми вийдемо. Але є дуже хороший шанс, що ми можемо досягти нової угоди,

– заявив Трамп.

Він також додав, що США можуть укласти з РФ нову угоду з контролю над озброєннями.

Очікується, що вихід з договору загострить відносини між Сполученими Штатами та Росією, а також розчарує європейських союзників і деяких членів Конгресу.

Що цьому передувало

Раніше джерела в Білому домі повідомляли, що президент Дональд Трамп підписав документ про намір США вийти з Договору з відкритого неба. Однак остаточного рішення тоді не було.

вийти з Договору з відкритого неба. Однак Щодо цього питання голова комітету Палати представників з міжнародних справ Еліот Енгель звернувся з протестом до радника президента з нацбезпеки. Він зазначив, що вихід США з договору буде корисним лише для РФ.

до радника президента з нацбезпеки. Він зазначив, що вихід США з договору буде корисним лише для РФ. Згодом стало відомо, що Білий дім повідомив партнерів про намір вийти з Договору про відкрите небо через те, що РФ порушує пакт.

Як на це відреагували в Росії

Директор департаменту з питань непоширення та контролю над озброєнням МЗС РФ Володимир Єрмаков прокоментував можливий вихід США з договору, пише "РБК".

За словами Єрмакова, США "давно не позиціюють себе як надійного партнера", виходячи з цього, у Росії є план "Б". При цьому представник російського МЗС закликав дочекатися офіційного підтвердження виходу США з договору.

Заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко зазначив, що вихід Вашингтону з договору завдасть удару системі військової безпеки та завдасть шкоди інтересам союзників США.

Що таке Договір про відкрите небо? Міжнародна угода, яку 24 березня 1992 року у Гельсінкі (Фінляндія) підписали представники 23 держав-членів ОБСЄ. Договір встановлює режим відкритого неба, мета якого – забезпечити можливість його учасникам здійснювати обльоти територій один одного.