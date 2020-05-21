Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ДЕНЬ ВИШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ДЕНЬ ВИШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Трамп підтвердив вихід США з Договору про відкрите небо через РФ

- Читать новость на русском
США заявили про вихід з Договору про відкрите небо: реакція РФ
США виходять з Договору з відкритого неба через Росію / cheap-trip.eu

Сполучені Штати повідомили міжнародним партнерам, що через Росію виходять з Договору про відкрите небо. Згодом інформацію про вихід з угоди підтвердив Дональд Трамп. У РФ заявили, що мають план "Б".

Дональд Трамп підтвердив вихід Сполучених Штатів з Договору про відкрите небо, пише AP.

Читайте також Росія звозить артилерію до кордону з Чернігівською областю: фото

Американський президент зазначив, що у нього хороші відносини з Росією, однак вона не дотримується договору.

Поки вони не будуть дотримуватися, ми вийдемо. Але є дуже хороший шанс, що ми можемо досягти нової угоди,
– заявив Трамп.

Він також додав, що США можуть укласти з РФ нову угоду з контролю над озброєннями.

Очікується, що вихід з договору загострить відносини між Сполученими Штатами та Росією, а також розчарує європейських союзників і деяких членів Конгресу.

Що цьому передувало

  • Раніше джерела в Білому домі повідомляли, що президент Дональд Трамп підписав документ про намір США вийти з Договору з відкритого неба. Однак остаточного рішення тоді не було.
  • Щодо цього питання голова комітету Палати представників з міжнародних справ Еліот Енгель звернувся з протестом до радника президента з нацбезпеки. Він зазначив, що вихід США з договору буде корисним лише для РФ.
  • Згодом стало відомо, що Білий дім повідомив партнерів про намір вийти з Договору про відкрите небо через те, що РФ порушує пакт.

Як на це відреагували в Росії

Директор департаменту з питань непоширення та контролю над озброєнням МЗС РФ Володимир Єрмаков прокоментував можливий вихід США з договору, пише "РБК".

За словами Єрмакова, США "давно не позиціюють себе як надійного партнера", виходячи з цього, у Росії є план "Б". При цьому представник російського МЗС закликав дочекатися офіційного підтвердження виходу США з договору.

Заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко зазначив, що вихід Вашингтону з договору завдасть удару системі військової безпеки та завдасть шкоди інтересам союзників США.

Що таке Договір про відкрите небо? Міжнародна угода, яку 24 березня 1992 року у Гельсінкі (Фінляндія) підписали представники 23 держав-членів ОБСЄ. Договір встановлює режим відкритого неба, мета якого – забезпечити можливість його учасникам здійснювати обльоти територій один одного.

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини Росії Новини США Європа авіація
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Це зв'язок, який з'єднує наші покоління: історія про одну вишиванку
сьогодні , 21:00 Це зв'язок, який з'єднує наші покоління: історія про одну вишиванку
Уляна Супрун
Телеміст Крим – ООН, або Як в СРСР не було сексу, а на півострові немає свободи
сьогодні , 17:10 Телеміст Крим – ООН, або Як в СРСР не було сексу, а на півострові немає свободи
Віталій Портников
Будинки в старих контейнерах: як облаштували 21 мікроготель в Німеччині – фото
15 травня , 13:39 Будинки в старих контейнерах: як облаштували 21 мікроготель в Німеччині – фото
Ростислав Струтинський