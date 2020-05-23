США виходять з Договору про відкрите небо: реакція України
Сполучені Штати 21 травня заявили про вихід країни з Договору про відкрите небо через Росію. У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що від порушень РФ страждає й українська сторона. А також закликали країни-учасниці знайти вихід зі ситуації.
Порушення договору Росією
Україна зацікавлена у збереженні та подальшій імплементації договору, повідомили у пресслужбі МЗС.
До теми Трамп підтвердив вихід США з Договору про відкрите небо через РФ: відома дата
Однак за умови його добросовісного виконання усіма державами-учасницями, без винятків.
Починаючи з 2015 року, роль та ефективність ДВН поступово знижується через неможливість здійснювати міжнародний повітряний моніторинг за військовою активністю РФ у критичних для безпеки України районах,
– йдеться у повідомленні.
Мова йде про тимчасово окуповані території Донбасу та Криму.
Заклик України
Водночас Україна звертається до всіх держав-учасниць з проханням докласти максимум зусиль, аби знайти вихід зі ситуації.
Що відомо про вихід США з договору
- Президент США Дональд Трамп 21 травня заявив про вихід країни з Договору про відкрите небо через порушення Росії. Вихід відбудеться через шість місяців.
- У США розглядають можливість скасування рішення, якщо Росія повернеться до повного дотримання договору.
- Представники країн-членів НАТО закликали Росію повністю дотримуватися зобов’язань за Договором щодо відкритого неба.
- У МЗС РФ назвали намір Сполучених Штатів "прикрим з погляду європейської безпеки кроком". Та додали, що таке рішення Вашингтона не викликало подиву у Москви.
Що таке Договір про відкрите небо? Міжнародна угода, яку 24 березня 1992 року у Гельсінкі (Фінляндія) підписали представники 23 держав-членів ОБСЄ. Договір встановлює режим відкритого неба, мета якого – забезпечити можливість його учасникам здійснювати обльоти територій один одного.