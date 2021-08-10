"Талибан" уже захватил 6 провинций Афганистана и продолжает свое наступление. Ситуация и дальше остается напряженной.

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Афганские войска могут дать отпор

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, что нынешняя ситуация в Афганистане беспокоит США. Но несмотря на это, по словам представителя, правительственные войска имеют возможность эффективно противостоять "Талибану" и остановить их продвижение в другие провинции страны.

Это их военные силы, это их провинции, люди, которых надо защищать. Это должно дойти до руководства, и они должны быть готовы выделить защиту здесь в этот конкретный момент,

– сказал Кирби.

Продвижение талибов в Афганистане не прекращается, однако ситуация может и осложниться, так как до 31 августа США должны полностью вывести свои войска из страны.

Обратите внимание! "Талибан", по некоторым данным, захватил уже 56% территории Афганистана. В основном террористы брали под контроль сельские местности, однако сейчас они перешли в наступление на столицы провинций. В боях с правительственными войсками им удалось захватить уже 6 городов.

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