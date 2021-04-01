В более чем 20 американских штатах число новых заражений коронавирусом растет. Несмотря на активную вакцинацию специалисты уже объявили начало следующей волны пандемии.

23 штата США и столица Вашингтон сообщили о росте новых случаев, 13 штатов зафиксировали рост летальных случаев коронавируса. Президент Джо Байден призвал Штаты не ослаблять карантинные ограничения из-за вакцинации и вернуться к обязательному ношению масок.

К теме Пентагон обеспокоен эскалацией на Донбассе

Обострение между Россией и Украиной обеспокоило мировые СМИ

Значительное обострение напряженности между Россией и Украиной в течение последних недель вызывает опасения возобновления военного конфликта, пишут западные издания. 31 марта в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность из-за ситуации с безопасностью на востоке.

В Пентагоне прокомментировали напряженную ситуацию на Донбассе

Обострение ситуации на Донбассе обеспокоило и Пентагон. Дестабилизирующие действия России подрывают намерения по деэскалации, достигнутые через соглашение с ОБСЕ, отметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он заявил, что в Пентагоне знают о перемещениях российских войск на границах Украины и обсуждают напряжение в регионе с союзниками по НАТО.

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