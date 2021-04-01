У понад 20 американських штатах кількість нових заражень на коронавірус зростає. Попри активну вакцинацію фахівці вже оголосили початок наступної хвилі пандемії.

23 штати США та столиця Вашингтон повідомили про зростання нових випадків, 13 штатів зафіксували зростання летальних випадків коронавірусу. Президент Джо Байден закликав штати не послаблювати карантинні обмеження через вакцинацію і повернутись до обов'язкового носіння масок.

До теми Пентагон стурбований ескалацією на Донбасі

Загострення між Росією та Україною занепокоїло світові ЗМІ

Значне загострення напруженості між Росією та Україною протягом останніх тижнів викликає побоювання відновлення військового конфлікту, пишуть західні видання. 31 березня у телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою Держсекретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння через ситуацію з безпекою на Сході.

У Пентагоні прокоментували напружену ситуацію на Донбасі

Загостренням ситуації на Донбасі занепокоїло і Пентагон. Дестабілізуючі дії Росії підривають наміри з деескалації, які досягли через угоду з ОБСЄ, зазначив прессекретар Пентагону Джон Кірбі. Він заявив, що у Пентагоні знають про переміщення російських військ на кордонах України та обговорюють напруження в регіоні з союзниками в НАТО.

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