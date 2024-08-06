Известно, что сообщения с угрозами начали появляться после того, как Джо Байден снялся с выборов и поддержал кандидатуру Харрис. Заметим, что Карилло такого же угрожал президенту США и и директору Федерального бюро расследований Кристоферу Рэю.

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Что Карилло писал в соцсетях

Министерство юстиции США предъявило обвинения жителю штата Вирджиния Карилло за угрозы насилием в социальных сетях в адрес Харрис.

Известно, что мужчина опубликовал несколько угрожающих сообщений в соцсети GETTR, в адрес Харрис, президента США Джо Байдена и директора ФБР Кристофера Рэя.

В своих сообщениях Карилло заявлял, что Харрис "пожалеет о том, что когда-либо пыталась стать президентом" и что "Камалу Харрис нужно сжечь заживо, я сделаю это лично, если этого не сделает никто другой".

Эти сообщения были опубликованы не позднее 27 июля, когда Байден снялся с выборов и поддержал номинирование Харрис.

Карилло был арестован 2 августа, во время обыска в его доме агенты ФБР изъяли винтовку типа AR-15 и пистолет.

Мужчине инкриминируют "сознательные и преднамеренные угрозы лишить жизни и нанести телесные повреждения вице-президенту Соединенных Штатов", что может грозить ему до пяти лет заключения. Судебное разбирательство по делу Карилло запланировано на понедельник.