США заключили контракт на обслуживание истребителей F-16: почему это важно для Украины
- США заключили контракт на обслуживание украинских истребителей F-16 до 2029 года, Пентагон будет оплачивать услуги европейской компании.
- Роман Свитан рассказал, что обслуживание достаточно дорогое, поэтому для Украины важно, что США помнят об авиационных потребностях Украины.
США подписали соглашение для обслуживания украинских истребителей F-16 до 2029 года на сумму более 200 миллионов долларов. Таким образом Украина сможет использовать самолеты уже с "начинкой".
Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что обслуживание достаточно дорогое. Благодаря Пентагону им для Украины будут заниматься в Европе.
Почему Украине важен контракт США на обслуживание F-16?
Полковник запаса ВСУ объяснил, что F-16, которые передают Украине – это фактически "летательное тело", а важны уже дальнейшие шаги – как его будут комплектовать.
То есть сам по себе самолет – это крыло, двигатель, авиационная пушка и определенное количество подвесок, куда уже нужно крепить вооружение, которое он может поднять.
Все это, то есть обслуживание самолета, стоит. В Европе есть сертифицированная фирма, но она делает это за деньги. Их будет давать Пентагон. Спасибо американцам, что не забыли за нашу авиацию,
– подчеркнул Свитан.
Справка. 30 января компания Sabena Aerospace Engineering из Бельгии получила контракт от США на сумму почти 236 миллионов долларов для поддержки истребителей F-16. В частности, соглашение предусматривает и поддержку материально-технического обеспечения для таких украинских самолетов.
Какие цели сбивает Украина с помощью F-16?
- Генерал-лейтенант ВС США в отставке Дэвид Дептула рассказал, что украинские пилоты невероятно эффективно используют полученные F-16. Благодаря этой авиации Украине удалось уничтожить большое количество российских дронов, которые атакуют украинские города и села.
- Ранее в Defence Express сообщили, что Украина могла получить ракеты APKWS II к своим F-16 для сбивания "Шахедов". Эти ракеты намного дешевле, чем ни, которые применяли ранее, что выгодно для нашей страны.
- Между тем пилот Королевских ВВС в отставке, военный аналитик Sky News Шон Белл заметил, что Украина может сбивать с помощью истребителей и российские ракеты. Однако для этого надо применять тепловые ракеты или радиолокационные, но в Украине их немного.