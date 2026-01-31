США заключили контракт на обслуживание истребителей F-16: почему это важно для Украины

США подписали соглашение для обслуживания украинских истребителей F-16 до 2029 года на сумму более 200 миллионов долларов. Таким образом Украина сможет использовать самолеты уже с "начинкой".

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что обслуживание достаточно дорогое. Благодаря Пентагону им для Украины будут заниматься в Европе.

Почему Украине важен контракт США на обслуживание F-16?

Полковник запаса ВСУ объяснил, что F-16, которые передают Украине – это фактически "летательное тело", а важны уже дальнейшие шаги – как его будут комплектовать.

То есть сам по себе самолет – это крыло, двигатель, авиационная пушка и определенное количество подвесок, куда уже нужно крепить вооружение, которое он может поднять.

Все это, то есть обслуживание самолета, стоит. В Европе есть сертифицированная фирма, но она делает это за деньги. Их будет давать Пентагон. Спасибо американцам, что не забыли за нашу авиацию,

– подчеркнул Свитан.

Справка. 30 января компания Sabena Aerospace Engineering из Бельгии получила контракт от США на сумму почти 236 миллионов долларов для поддержки истребителей F-16. В частности, соглашение предусматривает и поддержку материально-технического обеспечения для таких украинских самолетов.

Какие цели сбивает Украина с помощью F-16?