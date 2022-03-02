Однако уже в ближайшие сутки Белый дом намерен объявить о закрытии неба для России. Об этом сообщило авторитетное американское издание со ссылкой на источники во власти.

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Небо для России закроют и США

Местные журналисты выяснили, опросив представителей власти, что правительство США таки запретит российским самолетам находиться в американском воздушном пространстве.

Приказ о запрете будет выдан в течение следующих 24 часов,

– убеждены в издании.

Таким образом Белый дом расширит авиационные ограничения, которые Запад вводит из-за нападения России на Украину. Напомним, воздушное пространство для россиян закрыли уже очень многие страны – весь Евросоюз, Великобритания, Канада и так далее.

К слову, накануне крупнейший авиаперевозчик мира American Airlines уже остановил сотрудничество с "Аэрофлотом" и S7, не дожидаясь решения Белого дома.