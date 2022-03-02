А проте вже найближчої доби Білий дім має намір оголосити про закриття неба для Росії. Про це повідомило авторитетне американське видання з посиланням на джерела у владі.

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Небо для Росії закриють і США

Місцеві журналісти з'ясували, опитавши представників влади, що уряд США таки заборонить російським літакам перебувати в американському повітряному просторі.

Наказ про заборону видадуть упродовж наступних 24 годин,

– переконані у виданні.

У такий спосіб Білий дім розширить авіаційні обмеження, які Захід запроваджує через напад Росії на Україну. Нагадаємо, повітряний простір для росіян закрили вже дуже багато країн – весь Євросоюз, Велика Британія, Канада тощо.

До слова, у переддень найбільший авіаперевізник світу American Airlines вже зупинив співпрацю з "Аерофлотом" та S7, не чекаючи на рішення Білого дому.

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