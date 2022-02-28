Таку радісну новину повідомило Міністерство закордонних справ України.
До теми Українська делегація прибула на переговори з Росією
Відомо. що вже 32 країни закрили повітряний прострі для РФ, серед них – Норвегія, Велика Британія, Канада та Північна Македонія.
Росію скинули з неба. Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній. Всього 32 країни закрили небо росіянам. Ще одна, дуже важлива для російських багатіїв країна теж незабаром закриється,
– заявив міністр Дмитро Кулеба.
Які російські літаки не можуть відвідати Європу;
- літаки, які належать Росії (перебувають у її власності);
- літаки. які мають російську реєстрацію,\літаки, які перебувають під контролем РФ;
- приватні літаки російських олігархів.
Які країн закрили небо для Росії / Інфографіка МЗС України
Додамо, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель розповів, що ЄС вперше в історії надасть Україні летальну зброю та бойові літаки для Збройних сил.
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