Прошел 6 день с тех пор, как украинские защитники начали мужественно и самоотверженно защищать нашу страну от захватчиков. Их героизмом восхищается весь мир.

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США закрывают воздушное пространство для самолетов России

Президент США Джозеф Байден заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин считал, что ему удастся забрать Украину. Однако он просчитался. Ведь мир с его такими планами не согласился. Кроме того, Путин встретил мощное сопротивление украинского народа.

Байден подчеркнул, что храбрость президента Владимира Зеленского и каждого украинца вдохновляет весь мир. По его словам, США поддерживают Украину в борьбе за суверенитет. Поэтому вместе с союзниками штаты вводят жесткие санкции.

В частности, банки страны-агрессора отделяют от финансовой системы, а Центробанку не дают защищать рубль, чтобы он не мог использовать свои 630 миллиардов долларов запасов на войну. Это ослабляет военных России, а также их техническую состоятельность. По словам Байдена, можно увидеть, что российские олигархи не желают этой системы.

И Министерство юстиции США создает рабочую группу, чтобы противостоять преступлениям российских олигархов и не следовать за их частными вертолетами, яхтами и так далее. Сегодня я объявляю – мы вместе с союзниками закрываем наше воздушное пространство для всех российских перелетов,

– заявил Байден.

Президент США добавил, что Путин не знает, что его ждет. Рубль уже упал на 30%, а фондовый рынок – на 40%. Байден подытожил, что российская экономика страдает и только Путин несет за это ответственность.

Джо Байден о закрытие авиапространства: смотрите видео

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