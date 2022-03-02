Минув 6 день відтоді, як українські захисники почали мужньо та самовіддано боронити нашу країну від загарбників. Їхнім героїзмом захоплюється увесь світ.

До теми Путін нині ізольований як ніколи: основні тези звернення Байдена у Конгресі

США закривають повітряний простір для літаків Росії

Президент США Джозеф Байден заявив, що президент країни-агресорки Володимир Путін вважав, що йому вдасться забрати Україну. Однак він прорахувався. Адже світ з такими його планами не погодився. Окрім того, Путін зустрів потужний опір українського народу.

Байден наголосив, що хоробрість президента Володимира Зеленського та кожного українця надихає увесь світ. За його словами, США підтримують Україну у боротьбі за свій суверенітет. Тому разом із союзниками штати запроваджують жорсткі санкції.

Зокрема, банки країни-агресорки відокремлюють від фінансової системи, а Центробанку не дають захищати рубль, щоб він не зміг використати свої 630 мільярдів доларів запасів на війну. Це послаблює військових Росії, а також їхню технічну спроможність. За словами Байдена, можна побачити, що російські олігархи не хочуть цієї системи.

І Міністерство юстиції США створює робочу групу, щоб протистояти злочинам російських олігархів і не йти за їхніми приватними гелікоптерами, яхтами й так далі. Сьогодні я оголошую – ми разом із союзниками закриваємо наш повітряний простір для всіх російських перельотів,

– заявив Байден.

Президент США додав, що Путін не знає, що на нього чекає. Рубль вже впав на 30%, а фондовий ринок – на 40%. Байден підсумував, що російська економіка страждає і лише Путін несе за це відповідальність.

Дивіться звернення Джозефа Байдена:

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