США заморозили некоторые контракты на продажу оружия: каких стран это касается
Соединенные Штаты временно заморозили несколько незавершенных контрактов о продаже вооружения союзникам. Администрация нового президента Джо Байдена намерена пересмотреть эти договоры.
Источник: National Post
Заморозка военных контрактов повлияет на продажу вооружения Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии.
Читайте также США и Россия почти договорились продлить действие ядерного соглашения: подробности
Что у Байдена говорят о прекращении этих контрактов
- Госдепартамент временно приостанавливает реализацию действующих американских оборонных трансфертов и продаж в рамках как зарубежных военных продаж, так и прямых коммерческих.
- Далее администрация Байдена планирует пересмотреть эти договоры.
- Команда нового президента хочет обеспечить, чтобы "продажа оружия в США соответствовала стратегическим целям по созданию более сильных и дееспособных партнерств в области безопасности".
- В то же время некоторые американские производители оружия, в частности Raytheon Technologies и Lockheed Martin, уже работают над продажами вооружения этим странам.
Поделиться новостью