США заморозили деякі контракти на продаж зброї: яких країн це стосується
Сполучені Штати тимчасово заморозили кілька незавершених контрактів про продаж озброєння союзникам. Адміністрація президента Джо Байдена має намір переглянути ці договори.
Джерело: National Post
Замороження військових контрактів вплине на продаж озброєння Об'єднаним Арабським Еміратам та Саудівській Аравії.
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Що у Байдена кажуть про припинення цих контрактів
- Держдепартамент тимчасово призупиняє реалізацію чинних американських оборонних трансфертів та продажів у межах як закордонних військових продажів, так і прямих комерційних.
- Далі адміністрація Байдена планує переглянути ці договори.
- Команда нового президента хоче забезпечити, щоб "продаж зброї в США відповідав стратегічним цілям щодо створення сильніших та дієздатніших партнерств у галузі безпеки".
- Водночас деякі американські виробники зброї, зокрема Raytheon Technologies та Lockheed Martin, вже працюють над продажами озброєння цим країнам.
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