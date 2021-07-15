Для сохранения анонимности Министерство юстиции может выплатить вознаграждение даже в криптовалюте. В целом правительство США объявило комплексную программу по координации усилий противодействия киберпреступникам. Частные компании, которые стали жертвой вымогателей, могут оперативно проинформировать об этом правительство и получить помощь.

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Медики бьют тревогу

В США беременные женщины колеблются, делать ли вакцину против коронавируса из-за страха, что препарат может негативно повлиять на беременность. Но врачи и ученые убеждены, что все такие страхи беспочвенны. В то же время британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров сообщило, что у 13 женщин после вакцинации был сбой в регулярности менструации. Вакцины от коронавируса, как и от гриппа, порой вызывают сбои менструального цикла. Однако, по словам экспертов, о длительных эффектах не говорится.

По словам иммунолога Вики Мейк, во время клинических испытаний вакцины женщин просили не беременеть, однако 65 случайно все же забеременели. Это случилось как в группе вакцинированных, так и в группе тех, кто прививки не получил. Такая статистика свидетельствует о том, что вакцинация не уменьшает шансы забеременеть.

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