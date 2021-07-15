Для збереження анонімності, міністерство юстиції може виплатити винагороду навіть у криптовалюті. Загалом уряд США оголосив комплексну програму з координації зусиль протидії кіберзлочинцям. Приватні компанії, які стали жертва вимагачів можуть оперативно проінформувати про це уряд і отримати допомогу.

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Медики б'ють на сполох

У США вагітні жінки вагаються, чи робити вакцину проти коронавірусу через страх, що препарат може негативно вплинути на вагітність. Натомість лікарі та науковці переконані, що всі такі страхи безпідставні. Водночас британське агентство з регулювання лікарських засобів і медичних товарів повідомило, що у 13 жінок після вакцинації мали збій у регулярності менструації. Вакцини від коронавірусу, як і від грипу, часом спричиняють збої у менструального циклу. Однак, за словами експертів, про тривалі ефекти не мовиться.

За словами імунологині Вікі Мейк, під час клінічних випробувань вакцини жінок просили не вагітніти, однак 65 випадково таки завагітніли. Це трапило як в групі вакцинованих, так і у групі тих, хто щеплення не отримав. Така статистика свідчить про те, що вакцинація не зменшує шанси завагітніти.

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