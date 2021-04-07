В США заплатят 500 тысяч долларов за лучшую разработку защитной маски – Голос Америки
В Америке объявили конкурс на разработку "масок следующего поколения". Тому, кто предложит лучший проект, подарят 500 тысяч долларов.
Источник:"Голос Америки" на 24 канале
Программа называется Mask Innovation Challenge. Ее создали в сотрудничестве с Национальным институтом безопасности и гигиены труда.
Предыдущий выпуск В НАТО обеспокоены тем, что Россия дестабилизирует ситуацию на востоке Украины – Голос Америки
Дело в том, что многие американцы жалуются на обычные маски. Часто некомфортным является ношение для людей в очках – линзы запотевают. Кроме этого, у людей раздражается кожа.
Отчет "Международной амнистии"
В новом отчете "Международной амнистии" говорится о том, что угрожает праву украинцев на здоровье. В частности, назвали неэффективный локдаун, недостаточное количество тестирований на коронавирус и нехватку средств индивидуальной защиты.
Вакцинация в Америке
В США хотя бы одну прививку от коронавируса получили более 41% населения, которым более 18 лет. Среди учителей эти данные – более 80%. Известно, что до 19 апреля все взрослое население США будет иметь право получить вакцину. Это на 2 недели быстрее, чем обещал президент Джозеф Байден.
Полный выпуск программы "Голос Америки" за 7 апреля: видео
Поделиться новостью