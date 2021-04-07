В Америке объявили конкурс на разработку "масок следующего поколения". Тому, кто предложит лучший проект, подарят 500 тысяч долларов.

Программа называется Mask Innovation Challenge. Ее создали в сотрудничестве с Национальным институтом безопасности и гигиены труда.

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Дело в том, что многие американцы жалуются на обычные маски. Часто некомфортным является ношение для людей в очках – линзы запотевают. Кроме этого, у людей раздражается кожа.

Отчет "Международной амнистии"

В новом отчете "Международной амнистии" говорится о том, что угрожает праву украинцев на здоровье. В частности, назвали неэффективный локдаун, недостаточное количество тестирований на коронавирус и нехватку средств индивидуальной защиты.

Вакцинация в Америке

В США хотя бы одну прививку от коронавируса получили более 41% населения, которым более 18 лет. Среди учителей эти данные – более 80%. Известно, что до 19 апреля все взрослое население США будет иметь право получить вакцину. Это на 2 недели быстрее, чем обещал президент Джозеф Байден.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 7 апреля: видео