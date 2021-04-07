В Америці оголосили конкурс на розробку "масок наступного покоління". Тому, хто запропонує найкращий проєкт, подарують 500 тисяч доларів.

Програма називається Mask Innovation Challenge. Її створили у співпраці з Національним інститутом безпеки та гігієни праці.

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Річ у тім, що багато американців скаржаться на звичайні маски. Часто некомфортним є носіння для людей в окулярах – лінзи запотівають. Окрім цього, у людей подразнюється шкіра.

Звіт "Міжнародної амністії"

У новому звіті "Міжнародної амністії" мовиться про те, що загрожує праву українців на здоров'я. Зокрема, назвали неефективний локдаун, недостатню кількість тестувань на коронавірус та брак засобів індивідуального захисту.

Вакцинація в Америці

У США хоча б одне щеплення від коронавірусу отримали понад 41% населення, яким понад 18 років. Серед вчителів ці дані – понад 80%. Відомо, що до 19 квітня все доросле населення США матиме право отримати вакцину. Це на 2 тижні швидше, ніж обіцяв президент Джозеф Байден.

Повний випуск програми "Голос Америки" за 7 квітня: відео