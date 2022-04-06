Чиновники признаются, что носители санкции "направят РФ на путь экономической, финансовой и технологической изоляции".

К теме Япония больше не будет поставлять в Россию автомобили – ни новые, ни подержанные: очередные санкции

О чем идет речь в новом пакете санкций? В США, ЕС и странах "Большой семерки" планируют:

запретить все новые инвестиции в Россию,

усилить санкции против финансовых учреждений и государственных предприятий в России,

ввести санкции российских чиновников и членов их семей.

Новый пакет санкций означает последнюю эскалацию усилий США и их союзников, чтобы создать у России потери за ее вторжение и со временем отрезать критические сектора экономики, используемые страной для ведения войны.

Чиновники отмечают, что санкции приведут к деградации ключевых инструментов российской государственной власти , нанесут России острый экономический ущерб и привлекут к ответственности российскую клептократию, финансирующую и поддерживающую войну Путина.

К слову, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен говорит, что мир шокирован зверствами, к которым Россия прибегает в Украине. Поэтому 5 апреля в Евросоюзе был представлен очередной пакет санкций , направленный против государства-агрессора. В частности, объявили о закрытии портов для российских судов, эмбарго на уголь и ряд других ограничений.