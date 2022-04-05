Чиновники зізнаються, що носі санкції "спрямують РФ а шлях економічної, фінансової та технологічної ізоляції".

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Про що йдеться у новому пакеті санкцій? У США, ЄС та країнах "Великої сімки" планують:

заборонити всі нові інвестиції в Росію,

посилити санкції проти фінансових установ і державних підприємств у Росії,

запровадити санкції російських урядовців та членів їх сімей.

Новий пакет санкцій означає останню ескалацію зусиль США та їхніх союзників, щоб накласти на Росію втрати за її вторгнення і, з часом, відрізати критичні сектори економіки, які країна використовує для ведення війни.

Чиновники зазначають, що санкції призведуть до деградації ключових інструментів російської державної влади, завдадуть Росії гострої економічної шкоди та притягнуть до відповідальності російську клептократію, яка фінансує та підтримує війну Путіна.

До слова, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що світ шокований звірствами, до яких Росія вдається в Україні. Тому 5 квітня в Євросоюзі представили черговий пакет санкцій, спрямований проти держави-агресорки. Зокрема, оголосили про закриття портів для російських суден, ембарго на вугілля та низку інших обмежень.

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