Глава провластной фракции отметил, что во время переговоров обсуждали вопросы, которые являются приоритетными для нашего государства в отношениях с Соединенными Штатами.
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Конгрессмен Смит неоднократно подчеркнул, что взаимодействие США и Украины только усиливается. США полностью будет поддерживать и помогать Украине в борьбе с российской агрессией,
– подчеркнул нардеп.
О чем еще говорил Арахамия со Смитом
Давид Арахамия сообщил, что собеседники поделились мнениями по поводу еще ряда вопросов, в частности:
- санкций США против газопровода "Северный поток-2";
- движения Украины к членству в НАТО;
- предоставления Штатами остатков вакцин от COVID-19;
- возможности встречи президентов США и Украины.
Наконец "слуга народа" пригласил Адриана Смита и других представителей Конгресса США присоединиться к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.
Зеленский хочет встретиться с Байденом
- Глава нашего государства Владимир Зеленский заявил, что перед этой встречей хотел бы пообщаться с лидером Штатов.
- Он считает, что такие консультации должны происходить с глазу на глаз, потому что многие вещи просто невозможно обсудить по телефону.
- Леонид Кравчук убежден, что Джо Байден должен поговорить с Владимиром Зеленским, если планирует обсуждать с Путиным войну на Донбассе.
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