Глава провладної фракції зазначив, що під час перемовин обговорювали питання, які є пріоритетними для нашої держави у відносинах зі Сполученими Штатами.
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Конгресмен Сміт неодноразово наголосив на тому, що взаємодія США та України тільки посилюється. США повністю буде підтримувати та допомагати Україні у боротьбі з російською агресією,
– підкреслив нардеп.
Про що ще говорив Арахамія зі Смітом
Давид Арахамія повідомив, що співрозмовники поділилися думками з приводу ще низки питань, зокрема:
- санкцій США проти газопроводу "Північний потік 2";
- руху України до членства в НАТО;
- надання Штатами залишків вакцин від COVID-19;
- можливість зустрічі президентів США та України.
Насамкінець "слуга народу" запросив Адріана Сміта та інших представників Конгресу США долучитись до святкування 30-ї річниці Незалежності України.
Зеленський хоче зустрітися з Байденом
- Глава нашої держави Володимир Зеленський заявив, що перед цією зустріччю хотів би поспілкуватися з лідером Штатів.
- Він вважає, що такі консультації повинні відбуватися віч-на-віч, бо багато речей просто неможливо обговорити телефоном.
- Леонід Кравчук переконаний, що Джо Байден має поговорити з Володимиром Зеленським, якщо планує обговорювати з Путіним війну на Донбасі.
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