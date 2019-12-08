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      США готовят новый транш военной помощи Украине, – министр обороны Эспер

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      Марк Эспер / AP

      Министерство обороны США готовится предоставить следующий транш военной помощи Украине. Об этом на встрече с военными чиновниками заявил глава министерства Марк Эспер.

      Он отметил, что сначала состоится общая проверка, поскольку министерство обороны США следит за тем, как эти средства используют и решает ли Украина вопрос коррупции. Об этом сообщает "Голос Америки".

      К теме: Какую военную помощь от США получила Украины этой осенью: сумма и оборудование

      Глава Пентагона отметил, что объем дополнительной военной помощи составляет около 250 миллионов долларов.

      На вопрос модератора, влияет на это процесс импичмента, обвинения в котором сосредотачиваются вокруг задержки военной помощи Украине, Марк Эспер возразил.

      В то же время, министр сказал, что со стороны Минобороны США не было задержки помощи для Украины и ведомство оценивало предоставление летального оружия Украине, основываясь на трех вещах:

      • насколько это важно для Украины в плане их способности противостоять россиянам;
      • достаточно ли Украина решает вопрос коррупции;
      • оказывают ли наши союзники в регионе также поддержку Украине.

      Интересно: Неприятно давать деньги такой коррумпированной стране, – Трамп о блокировании помощи Украине

      Внимание! Военная помощь, которую Соединенные Штаты предоставят в 2020 году, будет известна после ее одобрения Конгрессом.


      Военная помощь от США в денежном эквиваленте / инфографика 24 канала


      Какую военную помощь оказывают США Украине / инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Оружие Деньги Вооруженные силы Украины Новости США Пентагон
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