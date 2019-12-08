США готовят новый транш военной помощи Украине, – министр обороны Эспер

Министерство обороны США готовится предоставить следующий транш военной помощи Украине. Об этом на встрече с военными чиновниками заявил глава министерства Марк Эспер.

Он отметил, что сначала состоится общая проверка, поскольку министерство обороны США следит за тем, как эти средства используют и решает ли Украина вопрос коррупции. Об этом сообщает "Голос Америки".

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Глава Пентагона отметил, что объем дополнительной военной помощи составляет около 250 миллионов долларов.

На вопрос модератора, влияет на это процесс импичмента, обвинения в котором сосредотачиваются вокруг задержки военной помощи Украине, Марк Эспер возразил.

В то же время, министр сказал, что со стороны Минобороны США не было задержки помощи для Украины и ведомство оценивало предоставление летального оружия Украине, основываясь на трех вещах:

насколько это важно для Украины в плане их способности противостоять россиянам;

достаточно ли Украина решает вопрос коррупции;

оказывают ли наши союзники в регионе также поддержку Украине.

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Внимание! Военная помощь, которую Соединенные Штаты предоставят в 2020 году, будет известна после ее одобрения Конгрессом.



Военная помощь от США в денежном эквиваленте / инфографика 24 канала



Какую военную помощь оказывают США Украине / инфографика 24 канала