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      Какую военную помощь от США получила Украина этой осенью: сумма и оборудование

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      США предоставили Украине военной помощи на сумму в 43 миллиона долларов / Иллюстративное фото

      С сентября по ноябрь Украина получила военной помощи от США на сумму 43 миллиона долларов. Эта помощь оказывается исключительно в форме имущества и услуг, но не средств.

      Полученное имущество уже разделили между подразделениями Вооруженных сил. Об этом говорится в официальном ответе Генштаба на соответствующий запрос "Громадського".

      Актуально: Украина до сих пор не получила 35 миллионов долларов помощи США

      Какую военную помощь оказали США Украине за этот период:

      • Оборудование связи;
      • Средства кибербезопасности;
      • Приборы ночного видения;
      • Медицинское оборудование;
      • Запасные части для техники, которую передавали ранее.

      Общая сумма переданной помощи составляет 43 миллиона долларов США.

      допомога США

      Какую военную помощь получила Украина от США осенью 2019-го года / документ " Громадського"

      Интересно: Неприятно давать деньги такой коррумпированной стране, – Трамп о блокировании помощи Украине

      Внимание! Военная помощь, которую Соединенные Штаты предоставят в 2020 году, будет известна после ее одобрения Конгрессом.

      військова допомога від США
      Военная помощь от США в денежном эквиваленте/ инфографика 24 канала

      військова допомога США
      Какую военную помощь оказывают США Украине/ инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Деньги Оружие
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