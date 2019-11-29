Какую военную помощь от США получила Украина этой осенью: сумма и оборудование
С сентября по ноябрь Украина получила военной помощи от США на сумму 43 миллиона долларов. Эта помощь оказывается исключительно в форме имущества и услуг, но не средств.
Полученное имущество уже разделили между подразделениями Вооруженных сил. Об этом говорится в официальном ответе Генштаба на соответствующий запрос "Громадського".
Актуально: Украина до сих пор не получила 35 миллионов долларов помощи США
Какую военную помощь оказали США Украине за этот период:
- Оборудование связи;
- Средства кибербезопасности;
- Приборы ночного видения;
- Медицинское оборудование;
- Запасные части для техники, которую передавали ранее.
Общая сумма переданной помощи составляет 43 миллиона долларов США.
Какую военную помощь получила Украина от США осенью 2019-го года / документ " Громадського"
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Внимание! Военная помощь, которую Соединенные Штаты предоставят в 2020 году, будет известна после ее одобрения Конгрессом.
Военная помощь от США в денежном эквиваленте/ инфографика 24 канала
Какую военную помощь оказывают США Украине/ инфографика 24 канала