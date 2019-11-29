Яку військову допомогу від США отримала Україна цієї осені: сума та обладнання

З вересня по листопад Україна отримала військової допомоги від США на суму 43 мільйони доларів. Ця допомога надається виключно у формі майна та послуг, але не коштів.

Отримане майно вже розділили між підрозділами Збройних сил. Про це мовиться в офіційній відповіді Генштабу на відповідний запит "Громадського". Актуально: Україна досі не отримала 35 мільйонів доларів допомоги США Яку військову допомогу надали США Україні за цей період: Обладнання зв’язку;

Засоби кібербезпеки;

Прилади нічного бачення;

Медичне обладнання;

Запасні частини для техніки, яку передавали раніше. Загальна сума переданої допомоги складає 43 мільйони доларів США.

Яку військову допомогу отримала Україна від США восени 2019-го року/ документ "Громадського" Цікаво: Неприємно давати гроші такій корумпованій країні, – Трамп про блокування допомоги Україні Увага! Військова допомога, яку Сполучені Штати нададуть у 2020 році, буде відома після її схвалення Конгресом.

Військова допомога від США у грошовому еквіваленті/ інфографіка 24 каналу

Яку військову допомогу надають США Україні/ інфографіка 24 каналу