Яку військову допомогу від США отримала Україна цієї осені: сума та обладнання
З вересня по листопад Україна отримала військової допомоги від США на суму 43 мільйони доларів. Ця допомога надається виключно у формі майна та послуг, але не коштів.
Отримане майно вже розділили між підрозділами Збройних сил. Про це мовиться в офіційній відповіді Генштабу на відповідний запит "Громадського".
Актуально: Україна досі не отримала 35 мільйонів доларів допомоги США
Яку військову допомогу надали США Україні за цей період:
- Обладнання зв’язку;
- Засоби кібербезпеки;
- Прилади нічного бачення;
- Медичне обладнання;
- Запасні частини для техніки, яку передавали раніше.
Загальна сума переданої допомоги складає 43 мільйони доларів США.
Яку військову допомогу отримала Україна від США восени 2019-го року/ документ "Громадського"
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Увага! Військова допомога, яку Сполучені Штати нададуть у 2020 році, буде відома після її схвалення Конгресом.
Військова допомога від США у грошовому еквіваленті/ інфографіка 24 каналу
Яку військову допомогу надають США Україні/ інфографіка 24 каналу