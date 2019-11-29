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      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ

      Яку військову допомогу від США отримала Україна цієї осені: сума та обладнання

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      США надали Україні військової допомоги на сум у 43 мільйони доларів / Ілюстративне фото

      З вересня по листопад Україна отримала військової допомоги від США на суму 43 мільйони доларів. Ця допомога надається виключно у формі майна та послуг, але не коштів.

      Отримане майно вже розділили між підрозділами Збройних сил. Про це мовиться в офіційній відповіді Генштабу на відповідний запит "Громадського".

      Актуально: Україна досі не отримала 35 мільйонів доларів допомоги США

      Яку військову допомогу надали США Україні за цей період:

      • Обладнання зв’язку;
      • Засоби кібербезпеки;
      • Прилади нічного бачення;
      • Медичне обладнання;
      • Запасні частини для техніки, яку передавали раніше.

      Загальна сума переданої допомоги складає 43 мільйони доларів США.

      допомога США
      Яку військову допомогу отримала Україна від США восени 2019-го року/ документ "Громадського"

      Цікаво: Неприємно давати гроші такій корумпованій країні, – Трамп про блокування допомоги Україні

      Увага! Військова допомога, яку Сполучені Штати нададуть у 2020 році, буде відома після її схвалення Конгресом.

      військова допомога від США
      Військова допомога від США у грошовому еквіваленті/ інфографіка 24 каналу

      військова допомога США
      Яку військову допомогу надають США Україні/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Збройні сили України Гроші Зброя Новини США
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