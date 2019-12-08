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      США готують новий транш військової допомоги Україні, – міністр оборони Еспер

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      Марк Еспер / AP

      Міністерство оборони США готується надати наступний транш військової допомоги Україні. Про це на зустрічі із військовими посадовцями заявив глава міністерства Марк Еспер.

      Він наголосив, що спочатку відбудеться загальна перевірка, оскільки міністерство оборони США слідкує за тим, як ці кошти використовують і чи вирішує Україна питання корупції. Про це повідомляє "Голос Америки".

      До теми: Яку військову допомогу від США отримала Україна цієї осені: сума та обладнання

      Глава Пентагону зазначив, що обсяг додаткової військової допомоги становить близько 250 мільйонів доларів.

      На питання модератора, чи впливає на це процес імпічменту, звинувачення в якому зосереджуються довкола затримки військової допомоги Україні, Марк Еспер заперечив.

      Водночас, міністр сказав, що з боку Міноборони США не було затримки допомоги для України, і відомство оцінювало надання летальної зброї Україні, ґрунтуючись на трьох речах:

      • наскільки це важливо для України 3 плані їхньої спроможності протистояти росіянам;
      • чи достатньо Україна вирішує питання корупції;
      • чи наші союзники в регіоні також надають безпекову підтримку Україні.

      Цікаво: Неприємно давати гроші такій корумпованій країні, – Трамп про блокування допомоги Україні

      Увага! Військова допомога, яку Сполучені Штати нададуть у 2020 році, буде відома після її схвалення Конгресом.


      Військова допомога від США у грошовому еквіваленті/ інфографіка 24 каналу


      Яку військову допомогу надають США Україні / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Пентагон Новини США Збройні сили України Гроші Зброя
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