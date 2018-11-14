США готовы к холодной войне с Китаем

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что китайская сторона должна кардинально изменить свою политику на мировой арене, если хочет избежать холодной войны с Соединенными Штатами.

Об этом сообщает The Washington Post.

Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп готов к нормализации отношений с Китаем, если Пекин изменит свою военную и экономическую политику.

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Вице-президент США сообщил, что ситуация вокруг Соединенных Штатов и Китая во многом зависит от Аргентины, где должна состояться запланированная встреча Трампа и Си Цзиньпина во время саммита G20.

В случае, если Китай не пойдет на уступки, то США готовы усилить политическое и экономическое давление на Пекин. Пенс подчеркнул, что США имеет достаточно сильную экономику для того, чтобы выдержать такую ​​эскалацию, в отличие от экономики Китая, которая "менее долговечна".

Напомним, в сентябре США объявили о введении пошлин в размере 10% на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов. С 2019 года ставка увеличится до 25%.



До этого Китай и США обменялись импортными пошлинами на 50 миллиардов долларов. Из-за обострения торгового конфликта Китай обложил пошлиной почти весь американский импорт. В начале октября стало известно, что поставка сырой нефти из США в Китай "полностью остановилась".