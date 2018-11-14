США готові до холодної війни з Китаєм

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що китайська сторона повинна кардинально змінити свою політику на світовій арені, якщо хоче уникнути холодної війни зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє The Washington Post.

Пенс заявив, що президент США Дональд Трамп готовий до нормалізації відносин з Китаєм, якщо Пекін змінить свою військову і економічну політику.

Читайте також: Китай та США готуються відновити торговельні переговори, – ЗМІ

Віце-президент США повідомив, що ситуація навколо Сполучених Штатів і Китаю багато в чому залежить від Аргентини, де повинна відбутись запланована зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна під час саміту G20.

У разі, якщо Китай не піде на поступки, то США готові посилити політичний та економічний тиск на Пекін. Пенс наголосив, що США мають досить сильну економіку для того, щоб витримати таку ескалацію, на відміну від економіки Китаю, яка "менш довговічна".

Нагадаємо, у вересні США оголосили про введення мит у розмірі 10% на китайський імпорт вартістю 200 мільярдів доларів. З 2019 року ставка збільшиться до 25%.



До цього Китай та США обмінялися імпортними митами на 50 мільярдів доларів. Через загострення торгового конфлікту Китай обклав митом майже весь американський імпорт. На початку жовтня стало відомо, що постачання сирої нафти зі США в Китай "повністю зупинилося".