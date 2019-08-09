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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      США готовы предоставить Украине больше "Джавелин"

      212 Читати новину українською
      Ракетный комплекс Javelin
      Ракетный комплекс Javelin / politeka.net

      В Соединенных Штатах заявили о готовности продолжать поставки Украине современных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Сейчас стороны обсуждают условия нового соглашения.

      Ранее Украина уже обращалась к США с просьбой увеличить поставки Javelin. Штаты готовы на такой шаг, сказал поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает "Укринформ".

      Интересно: США планируют поставлять в Украину новое вооружение

      В 2017 году Украина получила 37 комплексов "Джавелин", 210 пусковых ракет и тренинги по использованию оружия на сумму 47 миллионов долларов. Правда, противотанковые ракеты украинцы получили лишь при условии, что их не будут использовать на Донбассе.

      Сейчас между правительствами двух стран ведутся переговоры о продолжении сотрудничества.

      Что такое Javelin и почему они нужны Украине?FGM-148 Javelin – противотанковый американский ракетный комплекс третьего поколения с автоматическим наведением, который производят с 1996 года. Цена одного "Джавелин" с комплектом из 6 ракет может стоить более миллиона долларов. Также его можно использовать против бронетехники, беспилотников и вертолетов.

      Кремль до последнего был против поставки этого оружия Украину, поскольку это якобы приведет к дестабилизации на Донбассе. Однако в США заверили, что это оружие не предназначено для войны на Востоке, оно будет полезным только при танковом наступлении.

      Для Украины наличие этих комплексов важно в первую очередь в случае возможного наступления России, которая имеет очень сильную танковую армию.


      Военная помощь США Украине / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Где смотреть канал Setanta Sport в Украине
      9 августа
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      Теги: Новости США Новости Украины Вооруженные силы Украины Новости политики Оружие Джавелин
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