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      США готові надати Україні більше "Джавелінів"

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      Ракетний комплекс Javelin
      Ракетний комплекс Javelin / politeka.net

      У Сполучених Штатах заявили про готовність продовжувати постачання Україні сучасних протитанкових ракетних комплексів Javelin. Зараз сторони обговорюють умови нової угоди.

      Раніше Україна вже зверталась до США з проханням збільшити постачання Javelin. Штати готові на такий крок, сказав повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передає "Укрінформ"

      Цікаво: США планують постачати в Україну нове озброєння

      У 2017 році Україна отримала 37 комплексів "Джавелін", 210 пускових ракет та тренінги з використання зброї на суму 47 мільйонів доларів. Щоправда, протитанкові ракети українці отримали лише за умови, якщо їх не використовуватимуть на Донбасі. 

      Наразі між урядами двох країн тривають переговори щодо продовження співпраці. 

      Що таке Javelin і чому вони потрібні Україні?FGM-148 Javelin – протитанковий американський ракетний комплекс третього покоління з автоматичним наведенням, який виробляють з 1996 року. Ціна одного "Джавеліна" з комплектом з 6 ракет може коштувати більше мільйона доларів. Також його можна використовувати проти бронетехніки, безпілотників та гвинтокрилів. 

      Кремль до останнього був проти постачання цієї зброї Україні, оскільки це нібито призведе до дестабілізації на Донбасі. Однак у США запевнили, що ця зброя не призначена для війни на Сході, вона буде корисна лише при танковому наступі. 

      Для України наявність цих комплексів важлива першочергово у разі можливого наступу Росії, яка має дуже сильну танкову армію.


      Військова допомога США Україні  / Інфографіка 24 каналу
       

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      Теги: Новини України Новини політики Джавелін Зброя Збройні сили України Новини США
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