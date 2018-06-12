США хотят усилить охрану госграницы с Канадой

Опубликовано обновленную стратегию охраны границы Соединенных Штатов Америки. В стратегии говорится о планах усилить охрану госграницы с Канадой.

Стратегию опубликовано на сайте Министерства внутренней безопасности США.

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Согласно стратегии, усиление защиты границы с Канадой осуществляется для противодействия террористическим и криминальным угрозам, облегчению потока "законной трансграничной торговли и поездок, а также укреплению защиты критически важной инфраструктуры.

Для реализации стратегии американская власть планирует сотрудничать с канадским правительством.