США хотят усилить охрану госграницы с Канадой
Опубликовано обновленную стратегию охраны границы Соединенных Штатов Америки. В стратегии говорится о планах усилить охрану госграницы с Канадой.
Стратегию опубликовано на сайте Министерства внутренней безопасности США.
Читайте также: Трамп направляет Национальную гвардию США на границу с Мексикой
Согласно стратегии, усиление защиты границы с Канадой осуществляется для противодействия террористическим и криминальным угрозам, облегчению потока "законной трансграничной торговли и поездок, а также укреплению защиты критически важной инфраструктуры.
Для реализации стратегии американская власть планирует сотрудничать с канадским правительством.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии