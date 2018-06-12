США хочуть посилити охорону держкордону з Канадою
Опубліковано оновлену стратегію охорони кордону Сполучених Штатів Америки. У стратегії йдеться про плани посилити охорону держкордону з Канадою.
Стратегію опубліковано на сайті Міністерства внутрішньої безпеки США.
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Згідно з стратегією, посилення захисту кордону з Канадою здійснюється задля протидії терористичним і кримінальним загрозам, полегшенню потоку "законної транскордонної торгівлі та поїздок", а також зміцненню захисту критично важливої інфраструктури.
Для реалізації стратегії американська влада планує співпрацювати з канадським урядом.
Джерело: 24 Канал
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