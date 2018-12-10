США и арабские страны могут создать аналог НАТО: известна цель

Ряд арабских стран ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки о новом соглашении по безопасности для защиты Ближнего Востока от "внешней агрессии". Новый альянс между странами может быть похож на НАТО.

Об этом сказал министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, выступая на пресс-конференции по окончании саммита Совета сотрудничества стран Персидского залива в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, передает DW.

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"Работа продолжается, и обе стороны хотят, чтобы это произошло", – сказал аль-Джубейр.

Он добавил, что сейчас обсуждается создание Ближневосточного стратегического альянса (MESA, Middle East Strategic Alliance).

Саудовский министр отметил, что в альянс могут войти также Египет и Иордания.

Цель состоит в том, чтобы достичь договоренностей в области безопасности на Ближнем Востоке, которые могут защитить регион от внешней агрессии и укрепить отношения между США и странами региона,

– отметил аль–Джубейр.

Также 10 декабря Госдепартамент США призвал страны Персидского залива укреплять дружеские отношения, чтобы противостоять Ирану, создав альянс MESA. В некоторых СМИ даже появлялись указания на то, что новый альянс будет похож на НАТО.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия является важным союзником, в частности в борьбе с Ираном и международным терроризмом.