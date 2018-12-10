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      США і арабські країни можуть створити аналог НАТО: відома мета

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      США і арабські країни можуть створити близькосхідний аналог НАТО
      США і арабські країни можуть створити близькосхідний аналог НАТО / Фото з відкритих джерел

      Низка арабських країн веде переговори з Сполученими Штатами Америки про нову угоду щодо безпеки для захисту Близького Сходу від "зовнішньої агресії". Новий альянс між країнами може бути схожий на НАТО.

      Про це сказав міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр, виступаючи на прес-конференції після закінчення саміту Ради співробітництва країн Перської затоки в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, передає DW.

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      "Робота триває, і обидві сторони хочуть, щоб це відбулося", – сказав аль-Джубейр.

      Він додав, що наразі обговорюється створення Близькосхідного стратегічного альянсу (MESA, Middle East Strategic Alliance).

      Саудівський міністр зауважив,  що в альянс можуть увійти також Єгипет і Йорданія.

      Мета полягає в тому, щоб досягти домовленостей в галузі безпеки на Близькому Сході, які можуть захистити регіон від зовнішньої агресії і зміцнити відносини між США і країнами регіону,
      – наголосив аль-Джубейр.

      Також, 10 грудня Держдепартамент США закликав країни Перської затоки зміцнювати дружні відносини, щоб протистояти Ірану, створивши альянс MESA. У деяких ЗМІ навіть з’являлися вказівки на те, що новий альянс буде схожий на НАТО.

      Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Саудівська Аравія є важливим союзником, зокрема у боротьбі з Іраном та міжнародним тероризмом.

      Теги: Новини політики Саудівська Аравія НАТО Новини США Близький Схід
      Джерело: 24 Канал
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