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      США и Беларусь возобновляют обмен послами

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      Александр Лукашенко
      Александр Лукашенко / gettyimages

      Соединенные Штаты Америки и Беларусь приняли решение о восстановлении дипломатических представительств на уровне послов.

      Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Дэвид Хейл во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, "Белта".

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      "Я хотел бы передать привет от госсекретаря, который попросил меня приехать, чтобы присутствовать на важном историческом моменте наших двусторонних отношений. После нашей встречи мы сделаем объявление, что будем обмениваться послами по истечении такого количества лет без послов", – отметил Дэвид Хейл.

      Представитель США подчеркнул, что они делают такой шаг не с целью соревнования с какой-то другой страной, а лишь с целью того, чтобы потенциал двухсторонних отношений был реализован в полной мере.

      А также потому, что для нас очень важен этот регион и мы очень внимательно относимся к угрозам безопасности. Также потому, что мы очень сильно поддерживаем суверенитет и независимость Беларуси,
      — добавил Хейл.

      Почему США и Беларусь не обменивались послами?
      Западные страны отказались признавать результаты референдума 1994 года и с того времени не признавали никаких выборов в Беларуси. Страна потеряла место ассоциированного члена в Ассамблее Совета Европы, а после инцидента в Дроздах, отношения Запада и Беларуси ухудшились еще больше.

      В 2008 году Лукашенко обратился к члену Британской Палаты Лордов, известному PR-менеджеру Тимоти Беллу с целью улучшения имиджа Беларуси за рубежом. С начала их сотрудничества позиция Лукашенко стала более лояльной к Европе, также он воздержался от таких неоднозначных шагов как признание Южной Осетии и Абхазии после российско-грузинской войны

      После выборов в Беларуси в 2010 году отношения с Западом почти заморозились из-за непризнания выборов, преследования политических оппонентов Лукашенко и незаинтересованности белорусской стороны в переговорах. Со стороны Евросоюза были введены экономические санкции и запрет многим белорусским чиновникам въезд в страны Европейского Союза.

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      Теги: Новости Украины Александр Лукашенко Новости Беларуси Новости США
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