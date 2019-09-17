США та Білорусь відновлюють обмін послами

Сполучені Штати Америки та Білорусь ухвалили рішення про відновлення дипломатичних представництв на рівні послів.

Про це заявив заступник державного секретаря США Девід Хейл під час зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, "Белта".

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"Я хотів би передати привіт від держсекретаря, який попросив мене приїхати, щоб бути присутнім на важливому історичному моменті наших двосторонніх відносин. Після нашої зустрічі ми зробимо оголошення, що будемо обмінюватися послами після закінчення такої кількості років без послів", – зазначив Девід Хейл.

Представник США наголосив, що вони роблять такий крок не з метою змагання з якоюсь іншою країною, а лише з метою того, щоб потенціал двосторонніх відносин був реалізований повною мірою.

А також тому, що для нас дуже важливий цей регіон і ми дуже уважно ставимося до загроз безпеці. Також тому, що ми дуже сильно підтримуємо суверенітет і незалежність Білорусі,

— додав Хейл.

Чому у США та Білорусь не обмінювалися послами?Західні країни відмовилися визнавати результати референдуму 1994 року і з того часу не визнавали жодних виборів у Білорусі. Країна втратила місце асоційованого члена в Асамблеї Ради Європи, а після інциденту в Дроздах стосунки Заходу і Білорусі погіршилися ще більше.



У 2008 році Лукашенко звернувся до члена Британської Палати Лордів, відомого PR-менеджера Тімоті Белла з метою покращення іміджу Білорусі за кордоном. З початку їхньої співпраці позиція Лукашенка стала більш лояльною до Європи, також він утримався від таких неоднозначних кроків як визнання Південної Осетії й Абхазії після російсько-грузинської війни



Після виборів у Білорусі у 2010 році відносини із Заходом майже заморозились через невизнання виборів, переслідування політичних опонентів Лукашенка і незацікавленість білоруської сторони у переговорах. З боку Євросоюзу були введені економічні санкції і заборона багатьом білоруським чиновникам в'їзду до країн Європейського Союзу.