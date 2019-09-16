Білорусь заперечила ідею створення конфедерації з Росією

Влада Білорусі спростовує плани про нібито об'єднання з Росією в конфедеративну державу на рівні економік. Обидві країни мають зберігати свою незалежність і суверенітет.

Прес-секретар президента Білорусі Наталія Ейсмонт заявила, що інформація про конфедерацію між країнами, яку раніше розповсюдили російські ЗМІ, є "журналістськими штампами", пише "Наша Нива".

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В основі будь-яких процесів лежить теза про незалежність Білорусі і Росії. Це святе! Червоні прапорці – це суверенітет і незалежність кожної з країн. В інтеграційних процесах ми йдемо на ті кроки, які економічно доцільні. Ніяких спільних органів не створюється – до цього країни не готові,

– заявила Ейсмонт.

Речниця Лукашенка наголосила, що Мінськ розцінює вислови "конфедерація, федерація і т.д" як порожні журналістські штампи. Насправді наразі в інтеграційній роботі білоруська та російська сторони виходять з тих реалій, які мають – тобто з досягнутого рівня взаємодії.

Тим не менш, вона зауважила, що робота над розширенням економічного співробітництва Росії та Білорусі триває.

Як з'явилась інформація про конфедерацію РФ і Білорусі? 16 вересня російська газета "Коммерсант" повідомила, що на початку осені Росія і Білорусь підписали попередню програму економічної інтеграції. Вона розрахована на 1,5 року й передбачає часткове об’єднання двох економічних систем з січня 2021 року.



Ця програма нібито включає перехід на єдиний Податковий кодекс обох країн, створення "єдиного регулятора" енергетичного ринку й об'єднання митної політики.

Що відбувається між Росією та Білоруссю?

Розмови про об'єднання Білорусі і Росії стають все гучнішими, хоча Олександр Лукашенко називає їх "дурними і притягнутими за вуха".

Зі свого боку, голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявляв про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Це необхідно для активізації економічного співробітництва в межах Союзної держави.

Згодом президент Росії Володимир Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, до якої входять РФ і Білорусь. При цьому в Кремлі заявили, що можливе об’єднання Росії та Білорусі наразі не обговорюється.

Тим не менш, Лукашенко все ж побоюється, що Росія поглине Білорусь. Він наголошує, що як і раніше підтримує ідею створення Союзної держави з Російською Федерацією. Але головна умова – обидві країни повинні бути у рівнозначних у правах.