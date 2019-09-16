Беларусь отвергла идею создания конфедерации с Россией

Власти Беларуси опровергают планы о якобы объединении с Россией в конфедеративное государство на уровне экономик. Обе страны должны сохранять свою независимость и суверенитет.

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что информация о конфедерации между странами, которую ранее распространили российские СМИ, является "журналистскими штампами", пишет "Наша Нива".

Читайте также: Союзное государство России и Беларуси: что это такое и как оно повлияет на Украину

В основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России. Это свято! Красные флажки – это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается – к этому страны не готовы,

– заявила эксперт.

Пресс-секретарь Лукашенко отметила, что Минск расценивает высказывания "конфедерация, федерация и т. д." как пустые журналистские штампы. На самом деле в интеграционной работе белорусская и российская стороны исходят из имеющихся реалий – то есть достигнутого уровня взаимодействия.

Тем не менее, она отметила, что работа над расширением экономического сотрудничества России и Беларуси продолжается.

Как появилась информация о конфедерации РФ и Беларуси?16 сентября российская газета "Коммерсант" сообщила, что в начале осени Россия и Беларусь подписали предварительную программу экономической интеграции. Она рассчитана на 1,5 года и предусматривает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.



Эта программа якобы включает переход на единый Налоговый кодекс обеих стран, создание "единого регулятора" энергетического рынка и объединение таможенной политики.

Что происходит между Россией и Беларусью?

Разговоры об объединении Беларуси и России становятся все более громкими, хотя Александр Лукашенко называет их "глупыми и притянутыми за уши".

Со своей стороны, председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявлял о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Это необходимо для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства.

Впоследствии президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которое входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.

Тем не менее, Лукашенко все же опасается, что Россия поглотит Беларусь. Он подчеркивает, что по-прежнему поддерживает идею создания Союзного государства с Российской Федерацией. Но главное условие – обе страны должны быть в равнозначных правах.