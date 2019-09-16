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      Беларусь отвергла идею создания конфедерации с Россией

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      В Минске опровергли создание конфедерации Беларуси с Россией
      В Минске опровергли создание конфедерации Беларуси с Россией / Иллюстративное фото

      Власти Беларуси опровергают планы о якобы объединении с Россией в конфедеративное государство на уровне экономик. Обе страны должны сохранять свою независимость и суверенитет.

      Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что информация о конфедерации между странами, которую ранее распространили российские СМИ, является "журналистскими штампами", пишет "Наша Нива".

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      В основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России. Это свято! Красные флажки – это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается – к этому страны не готовы,
      – заявила эксперт.

      Пресс-секретарь Лукашенко отметила, что Минск расценивает высказывания "конфедерация, федерация и т. д." как пустые журналистские штампы. На самом деле в интеграционной работе белорусская и российская стороны исходят из имеющихся реалий – то есть достигнутого уровня взаимодействия.

      Тем не менее, она отметила, что работа над расширением экономического сотрудничества России и Беларуси продолжается.

      Как появилась информация о конфедерации РФ и Беларуси?16 сентября российская газета "Коммерсант" сообщила, что в начале осени Россия и Беларусь подписали предварительную программу экономической интеграции. Она рассчитана на 1,5 года и предусматривает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

      Эта программа якобы включает переход на единый Налоговый кодекс обеих стран, создание "единого регулятора" энергетического рынка и объединение таможенной политики.

      Что происходит между Россией и Беларусью?

      Разговоры об объединении Беларуси и России становятся все более громкими, хотя Александр Лукашенко называет их "глупыми и притянутыми за уши".

      Со своей стороны, председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявлял о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси. Это необходимо для активизации экономического сотрудничества в рамках Союзного государства.

      Впоследствии президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которое входят РФ и Беларусь. При этом в Кремле заявили, что возможное объединение России и Беларуси пока не обсуждается.

      Тем не менее, Лукашенко все же опасается, что Россия поглотит Беларусь. Он подчеркивает, что по-прежнему поддерживает идею создания Союзного государства с Российской Федерацией. Но главное условие – обе страны должны быть в равнозначных правах.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Новости политики Новости Беларуси
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