США и Канада закрывают между собой границы
Американский президент Дональд Трамп объявил 18 марта, что США и Канада согласились закрыть границу между собой. На такой шаг страны пошли по взаимному согласию.
По словам Трампа, запрет будет касаться "несущественного трафика", а на торговлю это не повлияет. Об этом он написал в своем твиттере.
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Мы по взаимному согласию временно закроем нашу северную границу с Канадой. Детали позже,
– пообещал американский президент.
Обратите внимание! По состоянию на 18 марта в США обнаружили 6,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 114 человек умерли. В то же время в Канаде коронавирусом заразились уже 375 человек. Смертельных случаев нет.
Отметим, что на протяжении последних недель все больше стран ограничивают или запрещают движение через государственные границы с целью противодействовать распространению нового коронавируса.
Коронавирус в мире: последние новости
- 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса Covid-19, а ее центром стала Европа.
- По состоянию на 18 марта в мире Covid-19 заболели свыше 204 тысячи человек. Умерли – более 8 тысяч. Среди наиболее зараженных – Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.
- Франция – на седьмом месте с почти 8 тысячами случаев коронавируса, 148 из них – летальные.
- В Украине зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом и 2 смерти.