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      США и Канада закрывают между собой границы

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      Американский президент Дональд Трамп объявил 18 марта, что США и Канада согласились закрыть границу между собой. На такой шаг страны пошли по взаимному согласию.

      По словам Трампа, запрет будет касаться "несущественного трафика", а на торговлю это не повлияет. Об этом он написал в своем твиттере.

      К теме Коронавирус в США: инфекция пробралась в каждый штат, Статую Свободы закрыли для посетителей

      Мы по взаимному согласию временно закроем нашу северную границу с Канадой. Детали позже,
      – пообещал американский президент.

      Обратите внимание! По состоянию на 18 марта в США обнаружили 6,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 114 человек умерли. В то же время в Канаде коронавирусом заразились уже 375 человек. Смертельных случаев нет.

      Отметим, что на протяжении последних недель все больше стран ограничивают или запрещают движение через государственные границы с целью противодействовать распространению нового коронавируса.

      Коронавирус в мире: последние новости

      • 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса Covid-19, а ее центром стала Европа.
      • По состоянию на 18 марта в мире Covid-19 заболели свыше 204 тысячи человек. Умерли – более 8 тысяч. Среди наиболее зараженных – Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.
      • Франция – на седьмом месте с почти 8 тысячами случаев коронавируса, 148 из них – летальные.
      • В Украине зафиксировано 14 случаев заболевания коронавирусом и 2 смерти.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Коронавирус Covid-19 Дональд Трамп Новости США Джастин Трюдо Канада
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