США и Канада закрывают между собой границы

Американский президент Дональд Трамп объявил 18 марта, что США и Канада согласились закрыть границу между собой. На такой шаг страны пошли по взаимному согласию.

По словам Трампа, запрет будет касаться "несущественного трафика", а на торговлю это не повлияет. Об этом он написал в своем твиттере.

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Мы по взаимному согласию временно закроем нашу северную границу с Канадой. Детали позже,

– пообещал американский президент.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

Обратите внимание! По состоянию на 18 марта в США обнаружили 6,5 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 114 человек умерли. В то же время в Канаде коронавирусом заразились уже 375 человек. Смертельных случаев нет.

Отметим, что на протяжении последних недель все больше стран ограничивают или запрещают движение через государственные границы с целью противодействовать распространению нового коронавируса.

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