США і Канада закривають між собою кордони
Американський президент Дональд Трамп оголосив 18 березня, що США і Канада погодилися закрити кордон між собою. На такий крок країни пішли за взаємною згодою.
За словами Трампа, заборона стосуватиметься "несуттєвого трафіку", а на торгівлю це не вплине. Про це він написав у своєму твітері.
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Ми за взаємною згодою тимчасово закриємо наш північний кордон із Канадою. Деталі згодом,
– пообіцяв американський президент.
Зверніть увагу! Станом на 18 березня у США виявили 6,5 тисяч випадків захворювання коронавірусів, 114 людей померли. Водночас у Канаді коронавірусом заразилися вже 375 чоловік. Смертельних випадків немає.
Відзначимо, що впродовж останніх тижнів усе більше країн обмежують або ж забороняють рух через державні кордони з метою протидіяти поширенню нового коронавірусу.
Коронавірус у світі: останні новини
- 11 березня ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу Covid-19, а її центром стала Європа.
- Станом на 18 березня у світі на Covid-19 занедужали понад 204 тисячі осіб. Померли – понад 8 тисяч. Серед найбільш заражених – Китай, Італія, Іран, Іспанія, Німеччина.
- Франція – на сьомому місці з майже 8 тисячами випадками коронавірусу, 148 з них – летальні.
- В Україні зафіксовано 14 випадків захворювання на коронавірус та 2 смерті.