17:45
18 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      США і Канада закривають між собою кордони

      - Читать новость на русском
      Джастін Трюдо і Дональд Трамп / Getty Images

      Американський президент Дональд Трамп оголосив 18 березня, що США і Канада погодилися закрити кордон між собою. На такий крок країни пішли за взаємною згодою.

      За словами Трампа, заборона стосуватиметься "несуттєвого трафіку", а на торгівлю це не вплине. Про це він написав у своєму твітері.

      До теми Коронавірус у США: інфекція пробралася у кожен штат, Статую Свободи закрили для відвідувачів

      Ми за взаємною згодою тимчасово закриємо наш північний кордон із Канадою. Деталі згодом,
      – пообіцяв американський президент.

      Зверніть увагу! Станом на 18 березня у США виявили 6,5 тисяч випадків захворювання коронавірусів, 114 людей померли. Водночас у Канаді коронавірусом заразилися вже 375 чоловік. Смертельних випадків немає.

      Відзначимо, що впродовж останніх тижнів усе більше країн обмежують або ж забороняють рух через державні кордони з метою протидіяти поширенню нового коронавірусу.

      Коронавірус у світі: останні новини 

      • 11 березня ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу Covid-19, а її центром стала Європа.
      • Станом на 18 березня у світі на Covid-19 занедужали понад 204 тисячі осіб. Померли – понад 8 тисяч. Серед найбільш заражених – Китай, Італія, Іран, Іспанія, Німеччина.
      • Франція – на сьомому місці з майже 8 тисячами випадками коронавірусу, 148 з них – летальні.
      • В Україні зафіксовано 14 випадків захворювання на коронавірус та 2 смерті.
      Зеленський підписав закон про податкові зміни на час карантину: які саме
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Коронавірус Covid-19 Дональд Трамп Новини США Джастін Трюдо Канада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:26 Валютні обмеження через карантин: чому не варто панікувати
      Юлія Поскробок
      сьогодні , 16:20 Хаос і затори: яким був перший день без метро і що влада зробила не так
      Юрій Бутусов
      сьогодні , 10:30 Azure Stack with Kyivstar: переваги хмарної платформи для українського бізнесу
      17 березня , 15:57 Перші кроки в покері: як знайти власну "коронку" й заробити
      сьогодні , 10:25 Дезінфекція квартири від вірусів: дієві поради
      Ростислав Струтинський
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук