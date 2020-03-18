США і Канада закривають між собою кордони

Американський президент Дональд Трамп оголосив 18 березня, що США і Канада погодилися закрити кордон між собою. На такий крок країни пішли за взаємною згодою.

За словами Трампа, заборона стосуватиметься "несуттєвого трафіку", а на торгівлю це не вплине. Про це він написав у своєму твітері.

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Ми за взаємною згодою тимчасово закриємо наш північний кордон із Канадою. Деталі згодом,

– пообіцяв американський президент.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

Зверніть увагу! Станом на 18 березня у США виявили 6,5 тисяч випадків захворювання коронавірусів, 114 людей померли. Водночас у Канаді коронавірусом заразилися вже 375 чоловік. Смертельних випадків немає.

Відзначимо, що впродовж останніх тижнів усе більше країн обмежують або ж забороняють рух через державні кордони з метою протидіяти поширенню нового коронавірусу.

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