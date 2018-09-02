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США и РФ блокируют переговоры о запрете "роботов-убийц"

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Роботизированное оружие
Роботизированное оружие / hightech.fm

Соединенные Штаты и Россия были среди небольшого числа стран, которые заблокировали в ООН продвижение переговоров о запрете так называемых роботов-убийц.

Об этом сообщает Politico.

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В течение недели группа конвенции ООН о видах обычного оружия обсуждала, стоит ли инициировать переговоры о полностью автономном оружии, работающием на искусственном интеллекте, на официальном уровне, что может привести к договору о запрете такого оружия.

Координатор кампании по остановке роботов-убийц, заявила, что Россия, США, Южная Корея, Израиль и Австралия являются основными странами, которые выступают против обсуждения запрета.

Еще в конце 2013 года Организация Объединенных Наций включила эту тему в свою повестку дня, но с тех пор мало что сдвинулось. Она даже не смогла согласовать определение полностью автономного смертоносного оружия.

Эксперты отмечают, позиции за столом переговоров усложняются. Представители стран намерены снова встретиться в ноябре в Женеве.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Оружие Новости США ООН Южная Корея Австралия Новости Израиля
Источник: 24 Канал
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