США и Россия заключают соглашения о закупке оружия вопреки санкциям, – Handelsblatt

Россия и США заключили частично сомнительные сделки по закупке и поставках вооружения, несмотря на то, что в Америке подобные соглашения с РФ считаются неприемлемыми.

Об этом пишет Handelsblatt.

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Так, американский аэрокосмический и оборонный концерн Orbital ATK купил четыре ракетных двигателя у российского государственного холдинга "Энергомаш". Поставки должно произойти до 2021 года, отмечает издание.

На фоне введенных против России санкций и ухудшения двусторонних отношений Конгресс США постоянно критиковал зависимость Пентагона от российских ракетных технологий. Однако в этом случае коммерция, вероятно, взяла верх над политикой. По данным экспертов, разработка собственного двигателя будет стоить Штатам минимум 3 миллиарда долларов,

– говорится в статье.

Кроме того, в конце августа стало известно, что обе стороны обсуждают поставки ручного огнестрельного оружия для служб безопасности США. Речь идет о российских пистолетах типа "Оса", которые относятся к оружию несмертельного действия.

Напомним, новый пакет санкций Соединенных Штатов Америки против России вступил в силу 27 августа. В частности, Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения из России, за исключением экспорта в космической отрасли и в сфере гражданской авиации. Москву лишили любых кредитов, кредитных гарантий и иной финансовой поддержки со стороны Америки.