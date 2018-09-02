10:40
2 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
30°C
30°C 14°C
  • понедельник
    30°C 14°C
  • вторник
    29°C 15°C
  • среда
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Двойники Медведева. Путин в гостях у королевы
Вєсті Кремля
19:20, 1 сентября
Вести.UA. Жир. Причуды Савченко. Мода на телевизионные драки
Вєсті.UA
18:30, 1 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Почему антироссийские санкции не действуют: мнение эксперта

381 Читати новину українською
Россия адаптировалась и имеет большие запасы энергоресурсов
Россия адаптировалась и имеет большие запасы энергоресурсов / Фото из открытых источников

Россия заняла четкую позицию: санкции никак не влияют на ее поведение, в частности и в Украине. Хотя санкции досаждают, экономика уже адаптировалась. Однако в Вашингтоне настроены решительно.

Об этом 24 каналу рассказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

Читайте также: Меркель и Путин: ожидания и сюрпризы переговоров

По словам эксперта, несмотря на санкции Россия продолжает свою агрессию в Украине, Сирии, Европе, где Москва ведет гибридную войну. В частности, устраивает провокации, когда самолеты и суда РФ нарушают территориальное пространство стран – членов НАТО.

Санкции, отмечает он, ввели экономику России в рецессию, Но запас прочности РФ из-за фантастических запасов полезных ископаемых очень сильный. Определенные сферы начали расти из-за импортозамещения.

К сожалению, если сравнить с Украиной, то наша экономика, которую все поддерживают и нет никаких санкций, упала гораздо больше, чем российская под санкциями. Если Запад хочет получить результат, то тогда санкции должны быть более радикальными – отключение России от мировой банковской системы SWIFT, нефтяное эмбарго. Но тогда Западу, особенно Европе, надо быть готовым затянуть пояса. Россия входит в пятерку крупнейших торговых партнеров ЕС. Они не готовы к такой принципиальной позиции,
– замечает Геннадий Друзенко.

По мнению специалиста, американцы настроены серьезно и не так из-за Украины, как в связи с наглым вмешательством России во внутренний политический процесс США. И новые санкции будут ощутимы для коммерческих компаний, которые требуют глобальных финансов, чтобы развиваться и модернизироваться. Ни одна компания, отмечает юрист, не живет на собственных средствах и берет заемный капитал.

"Впрочем, компания одного из крупнейших российских олигархов Дерипаски – главного "лица санкций" – свободно выходила на IPO (первая публичная продажа акций частной компании – "24") на Лондонской бирже и привлекала миллиарды долларов, в частности, от американских инвесторов. Украине надо взрослеть. Мир прагматичен. Германия может быть мотором санкций в Европе, но при этом совместно с Россией строить газопровод "Северный поток-2". США могут вводить санкции, а в каждом американском гражданском "Боинге" есть титановые сплавы, добытые на Урале", – подчеркнул Друзенко.

Напомним, 21 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебного кибервмешательства. Кроме того, ранее 24 канал сообщал, что США введут новые санкции против Кремля из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый этап новых американских санкций против России начинается 22 августа. Говорится прежде всего о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

Новый пакет санкций Соединенных Штатов Америки против России вступил в силу 27 августа. В частности, Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения в России, за исключением экспорта в космической отрасли и в сфере гражданской авиации. Россию лишили любых кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи любых структур, имеющих отношение к США.

Ранее 6 апреля США ввели персональные санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов. В перечне оказалось 38 российских богачей. В результате санкций российские олигархи всего за один день потеряли минимум 12 миллиардов долларов.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Владимир Путин Новости политики Новости США Санкции
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 1 сентября: Начало собора в Стамбуле и убийство мужчины в Киеве
сегодня, 09:23 Главные новости 1 сентября: Начало собора в Стамбуле и убийство мужчины в Киеве
Жизнь в Украине была лучше, но уже поздно, или До войны в их жизни было будущее
сегодня, 08:21 Жизнь в Украине была лучше, но уже поздно, или До войны в их жизни было будущее
Ольга Черненко
Як виховати дитину, щоб їй в дорослому житті не довелось розлучатись і мати проблеми з коханням
1 сентября, 22:01 Як виховати дитину, щоб їй в дорослому житті не довелось розлучатись і мати проблеми з коханням
Блог Соцмережі
Причина, по которой украинцам тяжело добиваться успеха
1 сентября, 19:01 Причина, по которой украинцам тяжело добиваться успеха
Ілля Кенігштейн
Убийство Александра Захарченко: последние новости
1 сентября, 18:51 Убийство Александра Захарченко: последние новости
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
На Евромайдане создали музей оружия, которое применяют силовики
 20 февраля 2014 , 19:33 5
Лоукостер Wizz Air изменил правила перевозки ручной клади
 22 июня , 12:52
Rolls-Royce "на бляхах" стал героем парковки в Одессе
 21 мая , 11:19
Динамо интересуется бразильским защитником
 28 июня , 10:52
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук