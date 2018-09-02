Почему антироссийские санкции не действуют: мнение эксперта

Россия заняла четкую позицию: санкции никак не влияют на ее поведение, в частности и в Украине. Хотя санкции досаждают, экономика уже адаптировалась. Однако в Вашингтоне настроены решительно.

Об этом 24 каналу рассказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

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По словам эксперта, несмотря на санкции Россия продолжает свою агрессию в Украине, Сирии, Европе, где Москва ведет гибридную войну. В частности, устраивает провокации, когда самолеты и суда РФ нарушают территориальное пространство стран – членов НАТО.

Санкции, отмечает он, ввели экономику России в рецессию, Но запас прочности РФ из-за фантастических запасов полезных ископаемых очень сильный. Определенные сферы начали расти из-за импортозамещения.

К сожалению, если сравнить с Украиной, то наша экономика, которую все поддерживают и нет никаких санкций, упала гораздо больше, чем российская под санкциями. Если Запад хочет получить результат, то тогда санкции должны быть более радикальными – отключение России от мировой банковской системы SWIFT, нефтяное эмбарго. Но тогда Западу, особенно Европе, надо быть готовым затянуть пояса. Россия входит в пятерку крупнейших торговых партнеров ЕС. Они не готовы к такой принципиальной позиции,

– замечает Геннадий Друзенко.

По мнению специалиста, американцы настроены серьезно и не так из-за Украины, как в связи с наглым вмешательством России во внутренний политический процесс США. И новые санкции будут ощутимы для коммерческих компаний, которые требуют глобальных финансов, чтобы развиваться и модернизироваться. Ни одна компания, отмечает юрист, не живет на собственных средствах и берет заемный капитал.

"Впрочем, компания одного из крупнейших российских олигархов Дерипаски – главного "лица санкций" – свободно выходила на IPO (первая публичная продажа акций частной компании – "24") на Лондонской бирже и привлекала миллиарды долларов, в частности, от американских инвесторов. Украине надо взрослеть. Мир прагматичен. Германия может быть мотором санкций в Европе, но при этом совместно с Россией строить газопровод "Северный поток-2". США могут вводить санкции, а в каждом американском гражданском "Боинге" есть титановые сплавы, добытые на Урале", – подчеркнул Друзенко.

Напомним, 21 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России из-за ее враждебного кибервмешательства. Кроме того, ранее 24 канал сообщал, что США введут новые санкции против Кремля из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый этап новых американских санкций против России начинается 22 августа. Говорится прежде всего о введении ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения.

Новый пакет санкций Соединенных Штатов Америки против России вступил в силу 27 августа. В частности, Госдеп перестанет выдавать лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения в России, за исключением экспорта в космической отрасли и в сфере гражданской авиации. Россию лишили любых кредитов, кредитных гарантий или другой финансовой помощи любых структур, имеющих отношение к США.

Ранее 6 апреля США ввели персональные санкции против приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов. В перечне оказалось 38 российских богачей. В результате санкций российские олигархи всего за один день потеряли минимум 12 миллиардов долларов.