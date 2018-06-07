США эвакуировали своих дипломатов из Китая: известна причина

США эвакуируют своих дипломатов и членов их семей из консульства в китайском городе Гуанчжоу. Такой шаг вызван тем, что дипломаты в течение последнего месяца испытывали недомогание, которое вызвано, вероятно, акустическим воздействием микроволнового излучателя. В США они пройдут медицинский осмотр.

Об этом сообщила представитель американского госдепартамента Дженнифер Нойерт, передает Интерфакс.

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Отмечается, что у больных отмечались такие симптомы, как головокружение, головные боли, шум в ушах, усталость, когнитивные проблемы, проблемы со зрением, слухом и бессонница.

"Безопасность американского персонала и членов их семей является нашим приоритетом", – подчеркнула Нойерт.

Как сообщила газета The New York Times, США эвакуировали двух работников своего консульства в Гуанчжоу.

"Позже могут быть эвакуированы еще несколько сотрудников", – уточняет NYT.

Издание также напоминает, что аналогичные симптомы были зафиксированы в прошлом году у 24 американских и 10 канадских дипломатов на Кубе.