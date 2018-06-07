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США евакуювали своїх дипломатів з Китаю: відома причина

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США евакуювали своїх дипломатів з Китаю
США евакуювали своїх дипломатів з Китаю / Ілюстративне фото

США евакуювали своїх дипломатів і членів їх сімей з консульства у китайському місті Гуанчжоу. Такий крок спричинений тим, що дипломати упродовж останнього місяця відчували нездужання, яке викликано, ймовірно, акустичним впливом мікрохвильового випромінювача. У США воний пройдуть медичний огляд.

Про це повідомила представник американського держдепартаменту Хізер Нойерт, передає Інтерфакс.

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Зазначається, що у хворих відмічалися такі симптоми, як запаморочення, головні болі, шум у вухах, втома, когнітивні проблеми, проблеми із зором, слухом та безсоння.

"Безпека американського персоналу та членів їх сімей є нашим пріоритетом", – підкреслила Нойерт.

Як повідомила газета The New York Times, США евакуювали двох працівників свого консульства в Гуанчжоу.

"Пізніше можуть бути евакуйовані ще кілька співробітників", – уточнює NYT.

Видання також нагадує, що аналогічні симптоми були зафіксовані минулого року в 24 американських і 10 канадських дипломатів на Кубі.

Теги: Новини США Новини політики Китай
Джерело: 24 Канал
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